محبوبی: سوانح جاده ای در آذربایجان غربی ۱۴ مصدوم برجای گذاشت

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: چهارشنبه شب واژگونی خودروی باری ۱۰ چرخ در محور چالدران-خوی نزدیک سه راهی محلم لو یک مصدوم بر جا گذاشت.

وی ادامه داد: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سنگین ۱۰ چرخ در محور چالدران به خوی نزدیک سه راهی محلم لو، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

محبوبی گفت: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات قره چی بلاغی هلال احمر شهرستان چالدران به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه یک مصدوم داشت که بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به بیمارستان شهید بهشتی انتقال داده شد.

انحراف از جاده پرشیا در محور سلماس به ارومیه ۴ مصدوم برجای گذاشت

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت: همچنین شامگاه چهارشنبه گزارشی مبنی بر انحراف از جاده خودروی پرشیا در محور سلماس به ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی ادامه داد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال‌احمر شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه ۴ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

برخورد سمند با کامیون در محور ارومیه _تبریز ۴ مصدوم برجای گذاشت

محبوبی اضافه کرد: گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی سمند با کامیون در محور ارومیه به تبریز، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی یادآور شد: بلافاصله نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات شهید کلانتری شهرستان ارومیه به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه ۴ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

برخورد نیسان جونیور با پراید در محور ارومیه به سرو ۵ مصدوم برجای گذاشت

وی ادامه داد: گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید با نیسان جونیور در محور ارومیه به سرو، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: بلافاصله نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات سرو شهرستان ارومیه به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه ۵ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.