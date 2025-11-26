۹ کشته و ۱۶ زخمی در پی سقوط یک دستگاه خودرو به دره در شمال افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مولوی شمس‌الدین محمدی، مدیر اداره اطلاعات و فرهنگ استان، گفت: این حادثه در شهرستان پشتون کوت پس از از دست دادن کنترل خودرو در یک مسیر شیب‌دار رخ داد که منجر به کشته شدن فوری ۹ مسافر، از جمله زنان و کودکان، و زخمی شدن ۱۶ نفر دیگر شد.

به گفته این مقام، قربانیان در یک مراسم عروسی شرکت کرده بودند و در زمان وقوع حادثه در حال بازگشت به خانه بودند.

شرایط نامساعد جاده علت اصلی این حادثه اعلام شده است. مقامات از رانندگان خواستند که برای جلوگیری از تلفات بیشتر، مقررات راهنمایی و رانندگی را به شدت رعایت کنند.