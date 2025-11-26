  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۸

۹ کشته و ۱۶ زخمی در پی سقوط یک دستگاه خودرو به دره در شمال افغانستان

۹ کشته و ۱۶ زخمی در پی سقوط یک دستگاه خودرو به دره در شمال افغانستان

حداقل ۹ نفر در اثر انحراف خودرو از جاده و سقوط آن به دره‌ای عمیق در استان فاریاب در شمال افغانستان کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مولوی شمس‌الدین محمدی، مدیر اداره اطلاعات و فرهنگ استان، گفت: این حادثه در شهرستان پشتون کوت پس از از دست دادن کنترل خودرو در یک مسیر شیب‌دار رخ داد که منجر به کشته شدن فوری ۹ مسافر، از جمله زنان و کودکان، و زخمی شدن ۱۶ نفر دیگر شد.

به گفته این مقام، قربانیان در یک مراسم عروسی شرکت کرده بودند و در زمان وقوع حادثه در حال بازگشت به خانه بودند.

شرایط نامساعد جاده علت اصلی این حادثه اعلام شده است. مقامات از رانندگان خواستند که برای جلوگیری از تلفات بیشتر، مقررات راهنمایی و رانندگی را به شدت رعایت کنند.

کد خبر 6668950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها