۲ کشته و ۴۰ زخمی در تصادف اتوبوس در مرکز آرژانتین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جرمن ورا تاپیا، دادستان محلی مسئول تحقیقات اولیه، گفت: این تصادف حدود ساعت ۸:۰۰ صبح به وقت محلی در مسیر استانی ۲ در بوئنوس آیرس رخ داد و ساعاتی بعد توسط پلیس بوئنوس آیرس گزارش شد.
طبق گزارشها، این اتوبوس که بیش از ۵۰ مسافر را حمل میکرد، به دلیل بیاحتیاطی راننده واژگون شد.
راننده بازداشت شده است و ممکن است با اتهام قتل غیرعمد شدید روبرو شود.
این اتوبوس از شهرهای مورنو، مورون و سیودادلا به سمت مار دل پلاتا، شهری تفریحی واقع در ۴۰۰ کیلومتری جنوب پایتخت آرژانتین، در حرکت بود.
