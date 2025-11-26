  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۷

صدای انفجار در برخی مناطق اهواز مربوط به‌ اجرای نمایش است

اهواز- صدای انفجار در برخی مناطق اهواز مربوط به‌ اجرای نمایش به مناسبت هفته بسیج است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی پیش صدای چندین انفجار در برخی مناطق اهواز به گوش رسید.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که به مناسبت هفته بسیج نمایشی با این موضوع در بوستان جزیره اهواز در حال برگزاری است و صداهای انفجار مربوط به این نمایش است.

