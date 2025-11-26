یک کشته و یک مصدوم در حادثه ریزش چاه در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم اعلام کرد: حادثه ریزش چاه چهارشنبه شب در یکی از مناطق شهری رخ داد و ۲ نفر را گرفتار کرد.



این افراد طی ماه‌های اخیر اقدام به حفاری و آواربرداری غیر اصولی کرده بودند که هنگام کندن زمین با ریزش ناگهانی خاک مواجه شدند.



در این حادثه، یکی از گرفتار شدگان بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد و نفر دوم که پای او زیر خاک مانده بود، با عملیات فنی و نفس‌گیر نیروهای آتش‌نشانی نجات یافت.



این عملیات با دقت بالا، رعایت تمامی اصول ایمنی و تلاش مستمر امدادگران انجام شد و در نهایت به پایان رسید.



تلاش‌های سریع و هماهنگی تیم‌های عملیاتی، نقش حیاتی در جلوگیری از افزایش تلفات و نجات جان مصدوم داشت.