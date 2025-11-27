امینی: پایگاه‌ های بسیج حلقه اتصال خدمت‌ رسانی و امنیت به مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه پایگاه مقاومت بسیج النصر و رضوانه الزهرا (س) مسجد حجتیه حوزه ۳ شهری برادران و خواهران سپاه ناحیه مرکزی رشت در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به مجاهدت فرزندان دلیر ایران اسلامی در قامت بسیج لشکری از اخلاص، جهاد و مقاومت را ترسیم کرده اند، اظهار کرد: فرهنگ بسیج، فرهنگ مقاومت است و بسیجیان سپاه ناحیه مرکزی رشت آماده نقش‌آفرینی در میدان‌های مختلف برای تحقق ایران قوی است‌.

وی با اشاره به افتتاح پایگاه مقاومت بسیج النصر و رضوانه الزهرا (س) مسجد حجتیه حوزه ۳ شهری برادران و خواهران سپاه ناحیه مرکزی رشت، افزود: پایگاه مقاومت بسیج النصر و رضوانه الزهرا (س) حوزه ۳ شهری سپاه ناحیه مرکزی رشت در دو طبقه و جمعاً به مساحت ۲۵۰ متر مربع ساخته و افتتاح شد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه افتتاحیه پایگاه مقاومت بسیج النصر و رضوانه الزهرا (س) مسجد حجتیه حوزه ۳ شهری برادران و خواهران سپاه ناحیه مرکزی رشت با حضور فرمانده نقش محوری بسیج در امنیت و خدمت‌رسانی است، این نهاد مردمی امروز در حوزه‌های مختلف به‌صورت جدی وارد میدان عمل شده است.