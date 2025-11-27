برنامه ملی « نان کامل» در مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد جعفری شامگاه چهارشنبه در شورای آرد و نان استان گفت: ارتقای کیفیت نان و تضمین تأمین مستمر کالاهای اساسی در استان جزو اولویت‌های نخست کارگروه گندم، آرد و نان است.

جعفری در ادامه گزارشی از موجودی گندم و روند تأمین کالاهای اساسی ارائه داد و گفت: تأمین اقلامی مانند برنج، روغن و شکر برای تنظیم بازار استان در ماه‌های اخیر به‌صورت مستمر انجام شده است.

وی با اشاره به انتخاب پیمانکاران حمل آرد افزود: شرکت‌های منتخب ظرف ۲۰ روز فرصت دارند تضامین لازم را ارائه و قراردادهای سه‌جانبه را نهایی کنند.

وی افزود: پیمانکار جدید با ناوگان ملکی خود وارد استان شده و آماده پیوستن به شبکه حمل آرد است که این امر موجب ثبات بیشتر در فرآیند توزیع خواهد شد.

جعفری درباره گندم‌های جوانه‌زده نیز گفت: هماهنگی لازم با تشکل‌های مربوط برای استفاده از آنها در تأمین خوراک دام انجام شده و زیر نظارت دانشگاه علوم پزشکی استان نگهداری و عرضه خواهند شد.

وی همچنین از اجرای برنامه ملی «نان کامل» خبر داد و تأکید کرد: اجرای مصوبات می‌تواند نقش مهمی در پایداری بازار و ارتقای کیفیت خدمات در حوزه گندم، آرد و نان استان داشته باشد.