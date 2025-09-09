به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری ظهر سه شنبه در پنجمین کارگروه اصلاح نظام یارانه‌ای گندم، آرد و نان استان که در راستای تأمین نان با کیفیت و حفظ سلامت شهروندان، برگزار شد، بر ضرورت نظارت مستمر و دقیق بر فرآیند تأمین، توزیع و تولید گندم، آرد و نان تأکید کرد و خواستار ارتقای سطح مهارت نانوایان و به‌روزرسانی تجهیزات صنایع آردسازی استان شد.

وی با اشاره به اهمیت نان به عنوان غذای اصلی خانوارهای ایرانی، بر لزوم نظارت دقیق و مستمر بر کل زنجیره تأمین گندم تا تولید نان تأکید کرد و گفت: سلامت مردم خط قرمز مدیریت استان است و نباید اجازه داد نان بی‌کیفیت بر سفره مردم بنشیند.

وی با بیان اینکه تأمین نان با کیفیت از مهم‌ترین مسئولیت‌های نهادهای نظارتی و اجرایی است، تصریح کرد: خبازی‌ها باید با گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه پخت نان و دریافت گواهی مهارت، سطح کیفی نان تولیدی را ارتقا دهند و گامی مؤثر در راستای رضایت عمومی و بهبود سلامت جامعه بردارند.

ازهاری همچنین با اشاره به نقش مهم تجهیزات صنعتی در کیفیت آرد و نان، بر ضرورت به‌روزرسانی و نوسازی ماشین‌آلات و خطوط تولید کارخانجات آردسازی تأکید کرد و افزود: گندم آبی استان باید در سیلوهای مجهز و استاندارد ذخیره شود و تحت هیچ شرایطی از استان خارج نگردد تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت بومی، آردی با بالاترین کیفیت برای سال آینده تولید کنیم.

مقابله با عرضه خارج از شبکه آرد و حمایت از نان کامل

معاون استاندار در ادامه سخنان خود، یکی از چالش‌های جدی در استان را عرضه خارج از شبکه آرد دانست و تأکید کرد: تمامی مبادلات و نقل و انتقال‌های آرد باید با صدور فاکتور رسمی و از مسیرهای قانونی انجام شود و در صورت مشاهده تخلف، نانوایی‌های متخلف بدون اغماض با توقف فعالیت مواجه خواهند شد.

وی با اشاره به راهکارهای کنترلی موجود، نصب بونکرهای آرد در واحدهای نانوایی را یکی از اقدامات مؤثر برای جلوگیری از خروج آرد یارانه‌ای از مسیر اصلی دانست و اعلام کرد: این اقدام در دستور کار قرار گرفته و در آینده‌ای نزدیک به‌صورت گسترده اجرا خواهد شد.

ازهاری همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص سهمیه آرد به واحدهای خبازی، بر توسعه تولید نان کامل تأکید کرد و گفت: تولید نان کامل دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک الزام در مسیر ارتقای سلامت مردم است و در این مسیر، از نانوایان حمایت‌های لازم صورت خواهد گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت‌های جدید انواع نان که بر اساس نوع آرد مصرفی تعیین شده، پس از طی مراحل کارشناسی و تصویب در ستاد تنظیم بازار استان، در سامانه «نانینو» بارگذاری شده و در دسترس نانوایی‌ها و شهروندان قرار گرفته است.