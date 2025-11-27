به گزارش خبرگزاری مهر، مجید حاجی‌فرجی، عضو فرهنگستان علوم پزشکی گفت: نبودِ نظارت و ثبت دقیق اطلاعات تولید، سلامت مواد غذایی را در کشور با چالش جدی مواجه کرده است.

وی افزود: در اسناد بالادستی، امنیت غذایی به عنوان دسترسی پایدار به غذای سالم و کافی تعریف شده است. اما رکن مهم این امنیت، ایمنی مواد غذایی است که در بخش کشاورزی نظارت کافی بر آن وجود ندارد.

حاجی‌فرجی با اشاره به آلودگی منابع آب، استفاده از کودها و سموم غیر استاندارد، و عدم رعایت دوره‌های مجاز مصرف سموم، گفت: آلودگی خاک و آب باعث افزایش نیترات در محصولاتی مثل کاهو، سیب‌زمینی و پیاز می‌شود و این وضعیت در بلندمدت به کبد، کلیه، سیستم عصبی، هورمون‌ها و حتی DNA آسیب می‌زند.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کودهای شیمیایی و بیش از ۳۰ درصد سموم دفع آفات مصرفی غیر استاندارد و قاچاق بوده و نزدیک به ۲۰ درصد زمین‌های کشاورزی آلوده به باقیمانده سموم آفت کش‌ها است. همچنین طبق اعلام سازمان محیط زیست، تا ۵۰ درصد فاضلاب کارخانجات صنعتی یا کارگاهی به زمین‌های زراعی وارد می‌شود.

حاجی‌فرجی ضمن اشاره به طرح قدیمی کُدگذاری و شناسنامه دار کردن مزارع که سال‌هاست رها شده، گفت: با این روش ضمن تشخیص اصالت و کیفیت محصول مشخص می‌شد از کدام مزرعه آمده، اما این کار پس از مدتی متوقف شد.

وی با اشاره به کمبود بودجه، نیروی متخصص و تجهیزات در سازمان‌های متولی، تأکید کرد: ماده ۳۵ برنامه هفتم صراحتاً مسئولیت نظارت را بر عهده سازمان حفظ نباتات گذاشته اما اقدامات عملی جدی صورت نگرفته است.

این متخصص تغذیه پیشنهاد کرد آموزش‌های ساده و کم‌هزینه به کشاورزان ارائه شود تا سم استاندارد را بشناسند، روش مصرف صحیح را بدانند و از تلفیق خطرناک سموم جلوگیری شود.

به گفته وی، استفاده از روش‌های بیولوژیک و تقویت سیستم پایش سموم باید در دستور کار قرار گیرد.

حاجی‌فرجی در پایان افزود: اگر حمایت انجام نشود، کشاورز ناچار به استفاده از سموم قاچاق و ارزان می‌شود. مردم باید مطالبه‌گر شوند و سازمان‌های نظارتی نیز وارد عمل شوند.