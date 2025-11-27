سید رحیم شهیدی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای ردیابی، پیش‌آگاهی و مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه‌ای، طی آبان‌ماه سال جاری در سطح ۶ هزار و ۹۰۹ هکتار از باغات بابل، تعداد ۹۱۸ مگس میوه در ۱۰ ایستگاه مانیتورینگ شکار شد.

وی افزود: با فعال‌سازی ایستگاه‌های پیش‌آگاهی در مراکز ۹ گانه جهاد کشاورزی و استفاده از ۲۶ تله فرمونی به همراه کارت زرد، تله‌های جلب‌کننده غذایی از جمله بیولور، سراتراپ و سراتینکس، مجموعاً ۹۱۸ مگس میوه به دام افتاد که حاکی از اثربخشی اقدامات کنترلی است.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت مدیریت تلفیقی این آفت اظهار داشت: رعایت بهداشت کف باغ شامل حذف علف‌های هرز، جمع‌آوری و دفن میوه‌های ریخته شده در عمق ۵۰ سانتی‌متری خاک، نقش مهمی در کاهش سطح آلودگی دارد.

شهیدی‌پور نصب ۳۰ تا ۵۰ تله فرمونی و ۵۰ تا ۸۰ تله جلب‌کننده غذایی در هر هکتار باغ مرکبات با اولویت باغات پرتقال را برای اجرای عملیات شکار انبوه ضروری دانست و تصریح کرد: در صورت ثبت شکار روزانه بیش از سه مگس در هر تله با آفت‌کش‌های توصیه‌شده نظیر مالاتیون یا دیپترکس ضروری است.

وی گفت: طی آبان‌ماه ۴ هزار و ۳۵ هکتار از باغات تحت عملیات مبارزه زراعی قرار گرفت و ۷ هزار و ۹۲۲ کیلوگرم میوه ریخته شده جمع‌آوری شد. همچنین ۹۶ هکتار تحت عملیات شکار انبوه، ۶۷۴ هکتار تحت طعمه‌پاشی و ۴ هزار و ۹۲۰ هکتار نیز تحت عملیات کاوراسپری قرار گرفتند.