سمنان و ایوانکی در وضعیت قرمز؛ آلودگی از مرز خطر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه نظارت و پایش هوشمند و آنلاین سازمان حفاظت محیط زیست آلودگی هوای امروز پنجشنبه در مرکز استان سمنان را ۱۵۳ اعلام کرده است و این یعنی وضعیت سمنان امروز در حالت قرمز قرار دارد.
وضعیت پایش آلودگی هوا در ایستگاه هواشناسی ایوانکی هم عدد ۱۶۳ را نشان میدهد که حتی از میزان آلودگی در سمنان هم بیشتر است و این وضعیت یعنی میزان غلظت آلایندهها و آلودگی در هوای این شهر کوچک اما صنعتی، از مرز هشدار هم عبور کرده است.
وضعیت قرمز به معنای ناسالم بودن هوا است و در نتیجه به مردم توصیه شده که از منزل خارج نشوند و فعالیتها در فضای باز هم به فرصتی دیگر موکل شود. در حالی شاخص آلودگی هوا در سمنان ۱۵۳ است که وضعیت نرمال برای هوای سالم میبایست زیر ۴۰ باشد
گرمسار هم وضعیت خوبی ندارد هرچند در این شهرستان شاخص روی هشدار نارنجی است آلودگی هوا ۱۰۶ است و هوا در مرحله هشدار قرار دارد احتمال دارد در ساعات آتی حتی آلودگی هوا در گرمسار بیشتر هم شود.
آلودگی هوا در سمنان به خصوص غرب صنعتی به دلیل مازوت سوزی و آلودگی کارخانههای صنعتی و تولیدی در استانهای سمنان و تهران است که وضعیت ناسالمی را برای مردم استان سمنان به خصوص نیمه غربی، ایجاد کرده است.
شاخص آلودگی هوا در شاهرود و دامغان هم در وضعیت زرد قرار داشته و شاخص سنجشها عدد ۵۶ و ۵۴ را نشان میدهد که البته وضعیت قابل قبول است اما در غرب استان اصلاً اینطور نیست و هوا بسیار برای مردم ناسالم تشخیص داده شده است.
به کسانی که دارای بیماریهای مزمن، قلبی و عروقی و همچنین بیماریهای تنفسی دارند از سوی دیگر به کودکان زیر پنج سال، سالمندان و بانوان باردار توصیه میشود که در وضعیت کنونی هوای غرب صنعتی، از خانه خارج نشوند.
عملکرد دستگاههای ناظر و مجموعه مدیریت کلان استان سمنان هم نشان داده که توان کنترل وضعیت را ندارد از سوی دیگر کمبودها سبب شده تا کارخانهها به سوی مازوت سوزی روی بی اروند و در این بین تنها آلودگی سهم ریههای مردم میشود.
نظر شما