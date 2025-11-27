مصوبات شورای فرهنگ عمومی معیار ارزیابی مدیران خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی ارژنگ شامگاه چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: همواره نبود اعتبارات فرهنگی در جلسات مطرح می‌شود و منابع موجود نیز عمدتاً به بخش‌های زیرساختی اختصاص یافته است. وی افزود: اعتبارات جاری در حوزه فرهنگ بیشتر صرف حقوق و مزایا می‌شود و در بخش تملک سرمایه‌ای و هزینه‌ای، اعتبار خاصی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی نشده است.

معاون استاندار با بیان اینکه از مجموع ۲۳ دستگاه اجرایی، بسیاری در حوزه اعتبارات ویژه برنامه‌های فرهنگی دریافتی صفر یا بسیار ناچیز دارند، گفت: تمرکز اصلی بر اعتبارات ملی است، در حالی که ظرفیت‌های برنامه‌ریزی‌شده قابلیت پیگیری دارد و مدیران باید اهتمام جدی در این زمینه داشته باشند.

ارژنگ با تاکید بر نقش سیاستگذاری شورای فرهنگ عمومی تصریح کرد: در حوزه اجرا تمامی ارکان باید همکاری کنند و مخاطب شورا تنها مسئولان نیستند، بلکه بخشی از فرهنگ باید توسط مردم نهادینه شود که لازمه آن برخورداری از پشتوانه اجتماعی است.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری نشست‌های تخصصی برای احصای دقیق آسیب‌های فرهنگی استان تأکید کرد و گفت: طرح‌هایی که در گذشته در شورای فرهنگ عمومی مصوب شده اما به مرحله اجرا نرسیده‌اند باید شناسایی و دلایل عدم اجرای آنها مشخص شود.

معاون استاندار ساماندهی آرامستان‌ها را از مطالبات عمومی دانست و افزود: اصل برگزاری مراسم ترحیم در مساجد است و در صورت برگزاری در آرامستان‌ها باید ضوابط مقرر به‌طور کامل رعایت شود. وی با اشاره به تلاش برخی برای ایجاد دوقطبی میان مسجد و آرامستان خاطرنشان کرد: اراده مسئولان استان بر اجرای کامل دستورالعمل ساماندهی است و هیچ‌گونه عقب‌نشینی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

ارژنگ ادامه داد: مبنای ارزیابی عملکرد مدیران در حوزه فرهنگی، اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی است و این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد. وی یادآور شد: اقامه نماز جماعت در ادارات باید مورد تأکید باشد و جلسات اداری نباید با زمان نماز تداخل داشته باشد.