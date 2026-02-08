به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی خداوردی با اعلام این خبر گفت: در پی بارش‌های شدید برف و باران در روزهای اخیر، برف‌های انباشته‌شده در ارتفاعات گردنه‌ چری سنگین و ناپایدار شده و منجر به وقوع بهمن‌های متعدد در این منطقه شده است.

وی افزود: به‌منظور پیشگیری از هرگونه حادثه‌ ناگوار، این محور به‌صورت موقت مسدود شده و عوامل راهداری و امدادی در حال بررسی و پاکسازی مسیر هستند.

خداوردی با تأکید بر لزوم رعایت احتیاط توسط رانندگان و مسافران، خاطرنشان کرد: تا زمانی که وضعیت جوی و ریزش بهمن‌ها کاملاً تحت کنترل درنیامده و مسیر توسط تیم‌های فنی تأیید نشود، از مردم می‌خواهیم از سفر به این مسیر خودداری کنند.

رئیس راهداری کوهرنگ همچنین از همکاری مردم و رانندگان برای رعایت این محدودیت موقت تشکر کرد و یادآور شد که اطلاعات به‌روز درباره‌ بازگشایی محور از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در پایان گفت: سلامتی و ایمنی جان مردم برای ما اولویت دارد و هرگونه تصمیم‌گیری درباره‌ بازگشایی جاده، منوط به اطمینان کامل از امنیت مسیر خواهد بود.