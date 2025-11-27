به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم کریمی با اشاره به روند معرفی اعضای صندوق اعتباری هنر برای بهره مندی از بیمه تأمین اجتماعی گفت: براساس توافق با سازمان تأمین اجتماعی، اهالی فرهنگ، هنر و رسانه میتوانند با معرفینامه صندوق اعتباری هنر از خدمات بیمه تأمین اجتماعی بهرهمند شوند.
وی در ادامه افزود: بیمه فرهنگ و هنر یکی از پایههای اصلی حمایت از جامعه فرهنگ و هنر کشور است؛ طرحی که بیمه اعضا را در قالب «بیمه حرف و مشاغل آزاد» سازمان تأمین اجتماعی پوشش میدهد. اعضای صندوق میتوانند بر اساس شرایط و نیاز خود، یکی از سه سطح خدمات با نرخهای ۱۴، ۱۸ یا ۲۷ درصد را انتخاب و از مزایای آن بهرهمند شوند.
براساس اعلام معاون امور اعضا، بخش عمده حق بیمه اعضا، توسط صندوق پرداخت میشود و سهم حمایتی صندوق بسته به طرح انتخابی، بین ۲۸ تا ۸۳ درصد متغیر است رقمی که براساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تعیین میشود.
کریمی با اشاره به تخصیص یارانه به خدمات بیمه تأمین اجتماعی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ هر عضو بیمهشده ماهانه یک میلیون و ۵۰ هزار تومان یارانه بیمه از سوی صندوق دریافت میکند؛ حمایتی که تداوم آن، نشانگر تعهد صندوق به تأمین آرامش هنرمندان کشور است.
او همچنین اعلام کرد که از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۳ هزار نفر برای بهرهمندی از خدمات بیمهای به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدهاند و اکنون شمار افراد تحت پوشش معرفیشده از مرز ۶۷ هزار نفر گذشته است.
کریمی در پایان با اشاره به برخط شدن درخواستهای بیمه تأمین اجتماعی اعضای صندوق اعتباری هنر گفت: از تابستان ۱۴۰۳، روند ثبت درخواستهای بیمهای بهصورت برخط از طریق پیامرسان صندوق هنر انجام میشود. در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶ هزار ۸۰۰ نفر معرفینامه الکترونیکی (شامل تمامی درخواستهای خدمات بیمه تأمین اجتماعی) صادر شده است.
