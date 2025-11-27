غلامرضا اعوانی: ضعیف شدن فلسفه در ایران نشانه غرب زدگی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اعوانی، فیلسوف به مناسبت بزرگداشت روز جهانی فلسفه در مرکز نشر دانشگاهی پیام ویدئویی را منتشر کرد.

اعوانی در سخنرانی کوتاه خود به توضیح چیستی و چرایی فلسفه پرداخت و سپس به توضیح کنگره‌ها و مراسم‌هایی پرداخت که در جهان و البته در ایران به مناسبت این روز برگزار می‌گردند.

وی اشاره کرد که جایگاه و موقعیت ایران در جهان اسلام و جهان متمایز است اما این موقعیت مورد توجه دولت قرار ندارد. اعوانی گفت که در ایران حکمتی وجود دارد که در هیچکدام از کشورهای اسلامی وجود ندارد. او ضعیف شدن فلسفه در ایران را نشانه غربزدگی دانست و تاکید کرد که بزرگان مملکت ما باید افرادی را برای ترویج فلسفه ایرانی و اسلامی تربیت کنند.