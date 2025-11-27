دادرس: شرایط دریای خزر برای فعالیت‌ های دریایی موقتاً نامناسب است

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده نفوذ تدریجی سامانه کم و بیش ناپایدار در سطح استان است.

وی افزود: امروز آسمان گیلان قسمتی ابری و مه‌آلود خواهد بود و در برخی مناطق وزش باد، رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

دادرس ادامه داد: فردا جمعه شرایط جوی استان کمی تا نیمه ابری و مه‌آلود خواهد بود، با کاهش وزش باد، افزایش ابر و بارش پراکنده در نقاط مختلف استان پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: شرایط دریای خزر طی روز پنجشنبه برای برخی فعالیت‌های دریایی موقتاً نامناسب پیش‌بینی شده است و توصیه می‌شود شناورهای سبک و فعالیت‌های تفریحی دریایی با احتیاط انجام شود.