سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، امروز و فردا شرایط برای ابرناکی، بارش پراکنده، پدیده مه، کاهش نسبی دما و وزش باد مهیا است.

وی افزود: به‌تدریج از فردا بعدازظهر و با عبور سامانه بارشی، وضعیت جوی استان به حالت پایدار بازمی‌گردد و تا اواسط هفته آینده آسمان صاف تا قسمتی ابری و همراه با غبار خواهد بود.

جعفری در تشریح وضعیت دما نیز گفت: کلاله با ۱۰ درجه سردترین شهر استان بود و کمینه دمای پارک ملی گلستان نیز به هشت درجه رسید.

به گفته وی، آق‌قلا روز گذشته با ثبت ۲۳ درجه گرم‌ترین نقطه استان گزارش شد.

کارشناس هواشناسی همچنین درباره دمای مرکز استان گفت: حداقل دمای گرگان صبح امروز ۱۴ درجه بود و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای امروز این شهر به ۱۹ درجه برسد.

