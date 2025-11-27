بررسی علائم تب برفکی در دام؛ هشداری برای دامداران و روستاییان

محمد مهدی احمدی در گفتگو با مهر با اشاره به علائم بیماری تب برفکی بیان کرد: علائم این بیماری بسته به سویه ویروس متفاوت است، اما افزایش دمای بدن و تب، نخستین نشانهای است که دامداران باید نسبت به آن حساس باشند و دام را برای معاینه به متخصصان دامپزشکی ارجاع دهند.
وی افزود: در دامهای سبک مانند گوسفند و بز، علائم دهانی معمولاً کمتر مشاهده میشود، اما لنگش بهدلیل آسیب در ناحیه سم از نشانههای شایع به شمار میرود.
به گفته احمدی، درگیر شدن دهان، لبها و لایه رویی زبان موجب میشود بافت زیرین در معرض آلودگیهای ثانویه قرار گیرد و این مسئله شدت بیماری را افزایش میدهد.
احمدی با اشاره به اینکه بخش عمده تلفات در دامهای جوان ناشی از آسیب ویروس به عضله قلب است، اظهار داشت: بروز تاول در لبها، فضای بین سمها و نواحی دیگر از علائم کلینیکی تب برفکی است.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی درباره سویه جدید ویروس که اخیراً وارد کشور شده توضیح داد: این سویه رفتار تهاجمیتری دارد و حتی میتواند در ناحیه شاخ، اندامهای تناسلی و سر پستانکها ضایعاتی ایجاد کند، بهطوری که در برخی موارد منجر به جدا شدن شاخ دام نیز شده است.
احمدی ادامه داد: اجرای گسترده واکسیناسیون، اقدامات قرنطینهای و رعایت اصول بهداشتی باعث کاهش محسوس شدت بیماری شده و احتمال اعلام پایان شیوع بیماری در کشور، پس از تأیید متخصصان سازمان دامپزشکی وجود دارد.
وی ریزش بزاق کفآلود را یکی از علائم بالینی دانست و تأکید کرد: این نشانه اختصاصی تب برفکی نیست و در بیماریهایی مانند هاری و سایر بیماریهای عفونی نیز دیده میشود.
احمدی کاهش اشتها، افت رشد و کاهش تولید را از مهمترین خسارتهای اقتصادی این بیماری عنوان کرد و گفت: در صورت رعایت اصول پیشگیری و واکسیناسیون مناسب، تلفات دام به کمتر از یک درصد میرسد.
