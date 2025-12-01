خلیل زاده: واکسیناسیون تب برفکی در دام سبک آذربایجان غربی تسریع یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امید خلیل زاده ظهر دوشنبه در جلسه واکسیناسیون دام عشایر و مبارزه با تب برفکی استان، با بیان اینکه آذربایجان غربی با ۴ میلیون رأس سومین جمعیت دام سبک کشور را دارد، اظهار کرد: با توجه به هم مرزی استان با سه کشور خارجی و شیوع بیماری در کشورهای همسایه شاهد ورود و شیوع این بیماری در کشور و استان هستیم.

وی با بیان اینکه استان سومین جمعیت دام سبک کشور را دارد و این موضوع ضرورت مایه کوبی این بیماری را دوچندان می‌کند، گفت: تاکنون ۳۰ درصد از جمعیت دام تحت پوشش واکسیناسیون تب برفکی قرار گرفته است و باید این میزان برای مهار و کنترل بیماری افزایش یابد.

خلیل زاده اظهار کرد: در کشور ۴ سویه بومی تب برفکی را داریم و سالیانه واکسیناسیون تب برفکی در دو نوبت در بین دام‌های سبک و سنگین استان و کشور انجام می‌شود، امسال دو سویه جدید بیماری را با توجه به شیوع آن در کشورهای همسایه شاهد بودیم در این راستا کانون‌های بیماری در استان افزایش داشت.

۷۸ درصد دام سنگین آذربایجان غربی علیه بیماری تب برفکی مایه کوبی شد

مدیرکل امور دامپزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه واکسیناسیون تب برفکی امسال نیز انجام شده و توانستیم در جمعیت دام سنگین با ۷۸ درصد تحت پوشش این بیماری را در استان کنترل کنیم، افزود: به دلیل بیماری تب برفکی پیشنهاد داده‌ایم این واکسیناسیون که سالانه در دو نوبت انجام می‌شد برای ایمنی بیشتر در سه نوبت در جمعیت دام سنگین انجام شود.

وی عدم همراهی دامداران دام سبک به دلیل فصل آبستن دام‌ها در زمینه واکسیناسیون تب برفکی را از چالش‌های پیش روی استان دانست و هشدار داد: با توجه به شیوع بیماری اگر واکسیناسیون به موقع انجام نگیرد شاهد تلفات زیاد دامی در بین جمعیت دام سبک به دلیل آبستن بودن دام‌ها خواهیم بود.

خلیل زاده بهترین زمان واکسیناسیون دام سبک را ۱۵ اسفند تا اواخر خردادماه دانست و گفت: اما امسال به دلیل شیوع بیماری این مایه کوبی باید در ماه‌های اخیر به سرعت انجام گیرد تا از تلفات و افزایش شیوع بیماری انجام گیرد در این زمینه نیازمند همراهی دامداران هستیم.

وی با بیان اینکه به دلیل شیوع دو سویه جدید بیماری تب برفکی اولین بار در کشور گفت: در این راستا واکسن مورد نیاز این سویه در کشور را نداشتیم این اقدام از طریق واردات تأمین شد و در این زمینه آذربایجان غربی در زمینه واکسن رایگان تب برفکی بیشتر سهم را در کشور به خود اختصاص داده است.

۱۰۰ هزار دوز واکسن تب برفکی طی روزهای اخیر در آذربایجان غربی توزیع می‌شود

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه تاکنون ۴۲۰ هزار دوز واکسن تب برفکی گاوی در استان را دریافت کرده‌ایم گفت: ۱۰۰ هزار دوز واکسن تب برفکی نیز طی روزهای اخیر وارد استان شده که بزودی در بین شهرستان برای انجام مایه کوبی توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه واکسن تب برفکی سویه جدید به صورت قطره چکانی از کشورهای همسایه تأمین می‌شود، ادامه داد: این واکسن توسط مؤسسه رازی در دست تولید است اما به دلیل شیوع بیماری زمان کمی داریم و نمی‌توانیم منتظر تولید واکسن بومی باشیم برای مهار و کاهش تلفات باید هر چه سریع‌تر مایه کوبی دام سبک در استان انجام گیرد.

خلیل زاده بابیان اینکه با انجام این عملیات، کانون‌های تب برفکی در استان کاهش یافته است افزود: واکسیناسیون تب برفکی در ۲ مرحله انجام شده، که در فاز نخست، شهریور ماه تا پایان مهر به صورت روتین هرساله دام‌ها بر علیه تب برفکی ایمن سازی شدند، اما باشیوع سویه جدید، فاز دوم واکسیناسیون بر علیه سویه جدید تب برفکی، از ابتدای آبان ماه آغاز شد و اکنون نیز ادامه دارد.

وی یادآور شد: عملیات واکسیناسیون با تلاش اکیپ‌های دامپزشکی استان و نیروهای داوطلب در دامداری‌های صنعتی و سنتی استان انجام می‌شود و تلاش است تا جمعیت دامی استان شامل ۴۵۰ هزار رأس دام سنگین و ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام سبک برعلیه سویه جدید بیماری تب برفکی ایمن شوند.