ایمن‌سازی دام سبک در مقابل تب برفکی در اولویت قرار گرفت

در تازه‌ترین نشست بررسی وضعیت تب برفکی، ایمن‌سازی دام سبک (جمعیت گوسفند و بز) در مقابل بیماری تب برفکی هم در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه‌ترین نشست بررسی وضعیت تب برفکی در ستاد ملی مقابله با این بیماری به ریاست سیدسعید حسینی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور اعلام شد، ایمن‌سازی (واکسیناسیون) دام سبک کشور در اولویت فوری قرار گرفته است؛ اقدامی که با توجه به آغاز کوچ، فصل زایش و افزایش گردش ویروس، به‌عنوان جدی‌ترین نگرانی پیش‌روی بخش دام سبک کشور مطرح شد و این موضوع نیازمند تأمین فوری واکسن مربوطه و هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط است.

همچنین بر اساس گزارش ارائه شده در جلسه، طی ماه‌های اخیر با تأمین بیش از ۷ میلیون دُز واکسن و اجرای عملیات شبانه‌روزی، بیماری در دام سنگین کنترل شده و واحدهای صنعتی در تمام استان‌ها بویژه در استان‌هایی مانند تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، قزوین، البرز و قم به پوشش کامل واکسیناسیون رسیده‌اند. با این حال جمعیت دام سبک کشور- حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون رأس- بر علیه سویه اگزوتیک تب برفکی ایمن نشده و در معرض خطر ابتلاء قرار دارد.

در این جلسه نیز اعلام شد که سویه جدید بیماری برفکی که پیش‌تر در چند کشور منطقه از جمله امارات، بحرین، کویت، ترکیه و عراق شناسایی شده بود، پس از نمونه‌برداری و پایش مستمر، اواسط تیرماه در ایران تأیید شده است؛ موضوعی که شرایط مدیریتی را «کاملاً متفاوت» کرد و موجب تشدید اقدامات بهداشتی قرنطینه‌ای و واکسیناسیون شد.

همچنین در این نشست بیان شد، که اگرچه نشانه‌های بیماری تاکنون بیشتر در دام سنگین مشاهده شده، اما گردش ویروس در دام سبک نیز قابل انتظار بوده و با جابه‌جایی‌های فصلی به‌ویژه در جمعیت عشایری، خطر انتقال به مناطق پاک وجود دارد و تأکید شد که پس از ورود به فصل زایش، در صورت تأخیر در واکسیناسیون، احتمال سقط جنین، مرده‌زایی و تلفات نوزادان را افزایش می‌دهد، لذا هر گونه تعلل و یا بی توجهی و عدم همکاری دامداران خسارت‌های بیشتری را در پی خواهد داشت.

در جمع‌بندی، بر هم‌افزایی فوری دستگاه‌ها، تشکیل کمیته‌های استانی و مشارکت تشکل‌های تولیدی تأکید و هشدار داده شد که هرگونه تأخیر در تصمیم‌گیری و اجرا، خسارت‌های گسترده و جبران‌ناپذیر به همراه خواهد داشت.

شایان ذکر است در این نشست پوشش کامل واکسیناسیون دام سبک، تأمین فوری منابع مالی برای خرید واکسن مناسب - ترکیبی از سویه‌های بومی و سویه اگزوتیک- انجام هماهنگی‌های لازم، اطلاع‌رسانی به تشکل‌ها و دامداران مورد تاکید حاضرین قرار گرفت

