به گزارش خبرگزاری مهر، در تازهترین نشست بررسی وضعیت تب برفکی در ستاد ملی مقابله با این بیماری به ریاست سیدسعید حسینی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور اعلام شد، ایمنسازی (واکسیناسیون) دام سبک کشور در اولویت فوری قرار گرفته است؛ اقدامی که با توجه به آغاز کوچ، فصل زایش و افزایش گردش ویروس، بهعنوان جدیترین نگرانی پیشروی بخش دام سبک کشور مطرح شد و این موضوع نیازمند تأمین فوری واکسن مربوطه و هماهنگی میان نهادهای ذیربط است.
همچنین بر اساس گزارش ارائه شده در جلسه، طی ماههای اخیر با تأمین بیش از ۷ میلیون دُز واکسن و اجرای عملیات شبانهروزی، بیماری در دام سنگین کنترل شده و واحدهای صنعتی در تمام استانها بویژه در استانهایی مانند تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، قزوین، البرز و قم به پوشش کامل واکسیناسیون رسیدهاند. با این حال جمعیت دام سبک کشور- حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون رأس- بر علیه سویه اگزوتیک تب برفکی ایمن نشده و در معرض خطر ابتلاء قرار دارد.
در این جلسه نیز اعلام شد که سویه جدید بیماری برفکی که پیشتر در چند کشور منطقه از جمله امارات، بحرین، کویت، ترکیه و عراق شناسایی شده بود، پس از نمونهبرداری و پایش مستمر، اواسط تیرماه در ایران تأیید شده است؛ موضوعی که شرایط مدیریتی را «کاملاً متفاوت» کرد و موجب تشدید اقدامات بهداشتی قرنطینهای و واکسیناسیون شد.
همچنین در این نشست بیان شد، که اگرچه نشانههای بیماری تاکنون بیشتر در دام سنگین مشاهده شده، اما گردش ویروس در دام سبک نیز قابل انتظار بوده و با جابهجاییهای فصلی بهویژه در جمعیت عشایری، خطر انتقال به مناطق پاک وجود دارد و تأکید شد که پس از ورود به فصل زایش، در صورت تأخیر در واکسیناسیون، احتمال سقط جنین، مردهزایی و تلفات نوزادان را افزایش میدهد، لذا هر گونه تعلل و یا بی توجهی و عدم همکاری دامداران خسارتهای بیشتری را در پی خواهد داشت.
در جمعبندی، بر همافزایی فوری دستگاهها، تشکیل کمیتههای استانی و مشارکت تشکلهای تولیدی تأکید و هشدار داده شد که هرگونه تأخیر در تصمیمگیری و اجرا، خسارتهای گسترده و جبرانناپذیر به همراه خواهد داشت.
شایان ذکر است در این نشست پوشش کامل واکسیناسیون دام سبک، تأمین فوری منابع مالی برای خرید واکسن مناسب - ترکیبی از سویههای بومی و سویه اگزوتیک- انجام هماهنگیهای لازم، اطلاعرسانی به تشکلها و دامداران مورد تاکید حاضرین قرار گرفت
