به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در حکمی سید احمد بنی هاشم را با حفظ سمت دستیار ویژه رئیس سازمان، به عنوان سرپرست اداره کل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده منصوب کرد.

در بخشی از حکم انتصاب بنی هاشم آمده است: انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی اثربخش، نظارت مستمر بر عملکرد اپراتورها، رسیدگی سریع و شفاف به مطالبات مردمی، بهبود شاخص‌های رضایت کاربران، تدوین و اجرای سازوکارهای حمایتی کارآمد، و تقویت تعامل با رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، نسبت به ارتقای سطح اعتماد عمومی و تحقق اهداف رگولاتوری در صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان اقدام نمائید.