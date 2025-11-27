  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

حکم جدید رئیس رگولاتوری؛ اداره کل حقوق مصرف‌کننده صاحب سرپرست تازه شد

حکم جدید رئیس رگولاتوری؛ اداره کل حقوق مصرف‌کننده صاحب سرپرست تازه شد

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با صدور حکمی دستیار ویژه خود را به‌عنوان سرپرست اداره کل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در حکمی سید احمد بنی هاشم را با حفظ سمت دستیار ویژه رئیس سازمان، به عنوان سرپرست اداره کل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده منصوب کرد.

در بخشی از حکم انتصاب بنی هاشم آمده است: انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی اثربخش، نظارت مستمر بر عملکرد اپراتورها، رسیدگی سریع و شفاف به مطالبات مردمی، بهبود شاخص‌های رضایت کاربران، تدوین و اجرای سازوکارهای حمایتی کارآمد، و تقویت تعامل با رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، نسبت به ارتقای سطح اعتماد عمومی و تحقق اهداف رگولاتوری در صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان اقدام نمائید.

کد خبر 6669884
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها