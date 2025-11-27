به گزارش خبرگزاری مهر، علی خلیلی چیچکی صبح پنجشنبه در همایش ورزش صبحگاهی شهر زنجان گفت: نرم‌افزار «گامیران» ویژه اجرای این طرح طراحی شده و علاقه‌مندان می‌توانند با استفاده از آن علاوه بر ثبت فعالیت‌های ورزشی خود، از جوایز هفتگی این برنامه نیز بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به گستره مأموریت‌های فدراسیون ورزش‌های همگانی افزود: ماهیت فعالیت این فدراسیون با سایر فدراسیون‌های ورزشی تفاوت اساسی دارد و به دلیل جمعیت بسیار بالای مخاطبان نمی‌توان آن را با دیگر فدراسیون‌ها مقایسه کرد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی خاطرنشان کرد: جامعه هدف برخی فدراسیون‌ها حتی به هزار نفر هم نمی‌رسد اما فدراسیون ورزش‌های همگانی بیش از ۸۵ میلیون نفر جامعه هدف در کشور دارد که این رقم در استان زنجان بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است و همین امر ضرورت برنامه‌ریزی گسترده و منسجم را دوچندان می‌کند.

خلیلی با بیان اینکه ترویج عادت روزانه ورزش باید در سطح جامعه نهادینه شود، گفت: حداقل ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی روزانه می‌تواند سلامت عمومی بدن را تضمین کرده و از بروز بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری کند.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی در حوزه ورزش همگانی باید مستمر، مداوم و در تمام ساعات شبانه‌روز دنبال شود؛ چرا که این حوزه به طور مستقیم با سلامت عمومی مردم در ارتباط است و تحقق برنامه‌های فدراسیون مستلزم همکاری همه دستگاه‌های متولی است.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با تأکید بر ضرورت حمایت از طرح‌های ملی همچون «گامیران» گفت: هدف اصلی این فدراسیون، ارتقای سطح سلامت جامعه و افزایش مشارکت آحاد مردم در فعالیت‌های ورزشی است.