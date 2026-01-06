«ماوا» نقشه آنلاین ورزش همگانی ایران است/ نزدیکترین ایستگاه ورزش کجاست

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش همگانی این روزها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده به‌خصوص در دنیای شهری که کم‌تحرکی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سلامت جسم و روان به شمار می‌رود. پر واضح است که فعالیت بدنی منظم بدون نیاز به هزینه‌های زیاد یا تجهیزات خاص می‌تواند سلامت جسم را حفظ کند، استرس را کاهش دهد و انرژی و کیفیت زندگی را بالا ببرد. به همین دلیل ورزش همگانی به دلیل سادگی و دسترس‌پذیری یکی از مؤثرترین راه‌ها برای مشارکت مردم در حفظ سلامت و ترویج سبک زندگی فعال به شمار می‌آید.

در همین راستا فدراسیون ورزش‌های همگانی طی سال‌های اخیر برنامه‌های متعددی برای توسعه این فرهنگ و افزایش دسترسی مردم به فعالیت‌های ورزشی اجرایی کرده است. هدف اصلی این فدراسیون انتقال ورزش از محیط‌های بسته و سالن‌های اختصاصی به زندگی روزمره مردم و فراهم کردن امکان ورزش برای همگان است. یکی از برنامه‌های موفق گذشته طرح «گامیران» بود که با هدف تشویق مردم به پیاده‌روی و افزایش تحرک روزانه اجرا شد و توانست با استقبال گسترده خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه انگیزه قابل توجهی برای فعالیت بدنی ایجاد کند.

نزدیک‌ترین ایستگاه ورزشی را با «ماوا» پیدا کنید

تجربه‌های موفق گذشته حالا پایه‌گذار طرح جدید و ملی فدراسیون با عنوان «ماوا» شده است. این سامانه هوشمند و دیجیتال با هدف توسعه، ساماندهی و یکپارچه‌سازی فعالیت‌های ورزشی همگانی در سراسر کشور طراحی شده است. سامانه «ماوا» امکان ثبت، معرفی و مدیریت ایستگاه‌های ورزشی، مربیان و ورزشکاران را فراهم کرده و به نوعی حلقه ارتباطی میان مردم، مربیان و مدیران ورزش همگانی محسوب می‌شود.

کاربران می‌توانند بر اساس موقعیت مکانی خود نزدیک‌ترین ایستگاه ورزشی را یافته از برنامه‌های صبحگاهی و عصرگاهی مطلع شوند و در کلاس‌ها یا رویدادهای ورزشی ثبت‌نام کنند. علاوه بر این سامانه دارای دستیار هوشمند ورزشی است که با ارائه مشاوره‌های عمومی مسیر فعالیت بدنی افراد را بهینه می‌کند و تجربه ورزشی آن‌ها را ارتقا می‌دهد. مربیان ورزشی نیز می‌توانند به صورت داوطلبانه در سامانه ثبت‌نام کرده و در ایستگاه‌ها فعالیت کنند و هیئت‌های استانی از طریق پنل مدیریتی، ایستگاه‌ها و فعالیت‌ها را مدیریت و گزارش‌های دقیق دریافت کنند.

«ماوا» پلی بین مردم، مربیان و مدیران ورزشی

در نهایت می‌توان گفت سامانه «ماوا» پاسخی هوشمندانه به نیاز جامعه امروز است. جامعه‌ای که هم به تحرک و نشاط نیاز دارد و هم به دسترسی سریع و آسان به ابزارهای دیجیتال. این طرح نه تنها ورزش همگانی را ساماندهی و گسترش می‌دهد بلکه با ایجاد ارتباط شفاف میان مردم، مربیان و مدیران، الگویی موفق برای توسعه سلامت محور در کشور ارائه می‌کند و گامی مهم در مسیر ساختن جامعه‌ای فعال، سالم و پویا محسوب می‌شود.

علیرضا مهدوی دبیر فدراسیون ورزش‌های همگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح جدید این فدراسیون با نام «ماوا» عنوان کرد: سامانه ماوا به عنوان مرکز ایستگاه ورزشی ایران طراحی شده است. در این سامانه تمامی اطلاعات ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی و عصرگاهی که به صورت رایگان خدمات ورزشی ارائه می‌کنند بر اساس جی‌آی‌اس ثبت شده است. هر شهروند با ورود به سامانه و بر اساس موقعیت مکانی خود می‌تواند نزدیک‌ترین ایستگاه ورزشی به محل زندگی‌اش را پیدا کند.

دستیار هوشمند ورزشی و مشارکت داوطلبان

مهدوی با اشاره به قابلیت‌های هوش مصنوعی این سامانه افزود: یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد «ماوا» دستیار هوشمند ورزشی است که به کاربران مشاوره‌های عمومی ورزشی می‌دهد و مسیر فعالیت بدنی آن‌ها را بهبود می‌بخشد. علاوه بر این هر مربی ورزشی می‌تواند به صورت داوطلبانه در این سامانه ثبت‌نام کرده و در ایستگاه‌ها فعالیت کند.

دبیر فدراسیون ورزش‌های همگانی ادامه داد: در سامانه «ماوا» بخشی به نام «خیرشو» وجود دارد که مردم می‌توانند در پروژه‌های خیریه ورزشی استانی مشارکت کنند. به این ترتیب سامانه «ماوا» می‌تواند اولین نقشه آنلاین ورزش همگانی کشور باشد که همزمان فعالیت‌های ورزشی، خیریه و مشارکت اجتماعی را پوشش می‌دهد.

استقبال و برنامه‌های توسعه‌ای

مهدوی درباره میزان استقبال از سامانه گفت: استقبال مردم از طرح «ماوا» بسیار خوب بود و همین حالا ۱۲۳۶ ایستگاه در سراسر کشور ثبت شده و ۱۲۲۳۹ ورزشکار در این ایستگاه‌ها فعالیت می‌کنند. برنامه‌ریزی ما این است که فاز اول شامل پارک‌های ورزشی باشد سپس ایستگاه‌های ورزشی را به مساجد و پس از آن دانشگاه‌ها توسعه دهیم تا خدمات ورزشی رایگان برای عموم مردم فراهم شود.

وی در پایان گفت: هدف ما ایجاد بستری است که ورزش همگانی در دسترس همه قرار گیرد و شهروندان بتوانند با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت فعالیت ورزشی داشته باشند. سامانه «ماوا» علاوه بر ایجاد شبکه‌ای منظم از ایستگاه‌ها می‌تواند نقطه شروعی برای توسعه ورزش عمومی و مشارکت اجتماعی در سراسر کشور باشد.