افتتاح مدرسه خیرساز در روستا احمدآباد دلگان

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح مدرسه روستا احمدآباد شهرستان دلگان صبح پنج شنبه با حضور جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.
سرپرست آموزش و پرورش دلگان در این مراسم گفت: یک واحد آموزشی سه کلاسه با اعتباری که گروه جهادی شهدای باغ فیض منطقه ۵ تهران تأمین کرد، توسط گروه جهادی صاحبالزمان (عج) بسیج سازندگی ناحیه دلگان احداث شد.
حمیدرضا بامری افزود: این پروژه ماندگار با زیربنای ۱۵۵ مترمربع به مناسبت هفته بسیج مورد افتتاح و بهرهبرداری قرار گرفت و ۵۰ دانشآموز از این فضای آموزشی بهرهمند میشوند.
وی بیان کرد: این مدرسه که برای خدمترسانی به دانشآموزان منطقه احداث شده، به همت و مساعدت خیرین محترم ساخته شده است.
نظر شما