آبرسانی به روستای صعب العبور لاجان با همکاری بسیج و مردم انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه لاجان پیش از ظهر پنجشنبه در آئین بهره برداری این طرح، اظهار کرد: با بهرهبرداری از پروژه آبرسانی روستای لاجانی، یکی از مهمترین مطالبات اهالی این منطقه پس از سالها کمبود آب برطرف شد.
ماموستا عثمان یوسفی با اشاره به اینکه سالهای گذشته روستاییان به دلیل کمبود منابع آبی ناچار به استفاده از چشمهها و کانیهای طبیعی بودند، اظهار کرد: با شروع دوره خشکسالی، این منابع نیز خشک شد و اهالی با مشکلات جدی در تأمین آب آشامیدنی مواجه بودند.
وی تصریح کرد: تکمیل این پروژه حاصل همت بسیج سازندگی، همکاری اهالی روستا و تلاش دهیاری بوده است.
امام جمعه لاجان ضمن تقدیر از تمامی افراد و گروههایی که در این طرح از نظر فکری، اجرایی و خدماتی همکاری کردند، اظهار کرد: خدماترسانی به مناطق روستایی، مرزی و عشایری باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا ساکنان این مناطق با آرامش و ثبات در محل زندگی خود باقی بمانند چراکه عشایر از سرمایههای ارزشمند انقلاب و از اقشار مهم جامعه که نیازمند حمایت مستمر هستند.
وی به بهبود زیرساختهای رفاهی روستا نیز اشاره کرد و گفت: پس از تأمین آب، برق و آغاز طرح گازرسانی، روند توسعه زیرساختها مطلوب بوده و انتظار میرود شرایط زندگی اهالی بیش از پیش ارتقا یابد.
یوسفی در بخش دیگری از سخنانش با طرح یکی از مشکلات اصلی روستا، خواستار رفع موانع موجود در مسیر زیرسازی و آسفالت جاده منتهی به مرکز روستا شد و گفت: اگر چهار کیلومتر از مسیر آسفالت شده اما بخش پایانی که به داخل روستا میرسد رها شود، کار به نتیجه نرسیده است.
امام جمعه لاجان از اداره مسکن و سایر دستگاههای مرتبط درخواست کرد این مشکل را برطرف کرده و مسیر تا انتهای روستا آسفالت شود.
وی با ابراز قدردانی از تمامی دستگاهها و افراد دخیل در تکمیل پروژه آبرسانی گفت: امیدواریم پیگیری مشکلات روستا همچنان ادامه یابد تا شرایط زندگی اهالی روزبهروز بهتر شود.
