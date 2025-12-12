به گزارش خبرنگار مهر، مراسم کلنگزنی احداث مدرسه خیرساز در روستای چاهشور از توابع شهرستان دلگان، ظهر جمعه با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.
این آئین که گامی اساسی در راستای توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در این منطقه به شمار میرود، با حضور جمعی از مسئولان محلی و استانی همراه بود.
این پروژه آموزشی به همت و مشارکت یکی از خیران نیکاندیش کشور آغاز شده و فضای استاندارد و مجهز را برای دانشآموزان روستای چاهشور فراهم خواهد آورد.
مسئولان حاضر در این آئین با اشاره به اهمیت توسعه و تعمیر فضاهای آموزشی در روستاها و مناطق محروم، بر لزوم نظارت دقیق و مستمر برای تکمیل بهموقع این پروژه تأکید کردند.
احداث این مدرسه، گامی ارزشمند در جهت بهبود شرایط تحصیلی دانشآموزان و حمایت از آیندهسازان این خطه از استان سیستان و بلوچستان خواهد بود.
شهرستان دلگان از جمله مناطقی است که با کمبود زیرساختهای آموزشی مناسب روبرو است و اجرای چنین طرحهایی، سهم بسزایی در ارتقای شاخصهای آموزشی و عدالت تربیتی در آن دارد.
