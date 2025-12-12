  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

آیین کلنگ‌زنی مدرسه خیرساز در روستای چاه‌شور دلگان

آیین کلنگ‌زنی مدرسه خیرساز در روستای چاه‌شور دلگان

دلگان - آیین کلنگ زنی مدرسه‌ای خیرساز در روستای محروم چاه‌شور از توابع شهرستان دلگان با حضور مسئولان انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم کلنگ‌زنی احداث مدرسه خیرساز در روستای چاه‌شور از توابع شهرستان دلگان، ظهر جمعه با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.

این آئین که گامی اساسی در راستای توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در این منطقه به شمار می‌رود، با حضور جمعی از مسئولان محلی و استانی همراه بود.

این پروژه آموزشی به همت و مشارکت یکی از خیران نیک‌اندیش کشور آغاز شده و فضای استاندارد و مجهز را برای دانش‌آموزان روستای چاه‌شور فراهم خواهد آورد.

مسئولان حاضر در این آئین با اشاره به اهمیت توسعه و تعمیر فضاهای آموزشی در روستاها و مناطق محروم، بر لزوم نظارت دقیق و مستمر برای تکمیل به‌موقع این پروژه تأکید کردند.

احداث این مدرسه، گامی ارزشمند در جهت بهبود شرایط تحصیلی دانش‌آموزان و حمایت از آینده‌سازان این خطه از استان سیستان و بلوچستان خواهد بود.

شهرستان دلگان از جمله مناطقی است که با کمبود زیرساخت‌های آموزشی مناسب روبرو است و اجرای چنین طرح‌هایی، سهم بسزایی در ارتقای شاخص‌های آموزشی و عدالت تربیتی در آن دارد.

کد خبر 6686546

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها