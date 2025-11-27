سمیه لطفی در گفتگو با مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان طی شبانه‌روز آینده، بیان کرد: بر اساس خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، شرایط جوی استان تا اوایل هفته آینده پایدار و یکنواخت پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در این مدت، تداوم یخبندان شبانه مورد انتظار است و صبح جمعه نیز تشکیل یخبندان دور از انتظار نخواهد بود.

لطفی ادامه داد: همچنین طبق این گزارش، روند کاهش نسبی دمای هوا طی روزهای پیش رو پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی اظهار داشت: از اواخر وقت امشب تا صبح جمعه افزایش متناوب پوشش ابر در منطقه رخ خواهد داد.