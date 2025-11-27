به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، پلیس روز پنجشنبه اعلام کرد که پس از برخورد یک کامیون ۱۰ چرخ با یک ون مسافربری در امتداد بزرگراهی در استان آلبای، جنوب شرقی مانیل، ۱۱ نفر کشته و ۳ نفر زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم است.

پلیس اعلام کرد که این تصادف حدود ساعت ۹ صبح به وقت محلی در امتداد بزرگراهی در شهرداری کامالیگ رخ داده است.

فیلم ویدئویی این حادثه نشان می‌دهد که یک کامیون با سرعت بالا در حال حرکت بوده و سپس به ون حامل ۱۴ نفر که در لاین مخالف در حال حرکت بوده، برخورد می‌کند.

این برخورد باعث شد هر دو وسیله نقلیه از جاده خارج شوند و کامیون روی ون بیفتد و مسافرانش زیر آن گیر کنند.

امدادگران ساعت‌ها برای بیرون کشیدن مسافران از خودروهای کاملاً متلاشی شده تلاش کردند.

پلیس اعلام کرد که ترمز کامیون از کار افتاده و باعث سرعت بالای آن شده است.

راننده کامیون و کمک راننده در میان مجروحان بودند.