۴ کودک خردسال فیلیپینی در تصادف با کامیون کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، پلیس اعلام کرد که این تصادف در شهر سانتیاگو پس از آن رخ داد که یک سه چرخه که توسط یک نوجوان ۱۷ ساله رانده می‌شد و شش کودک خردسال را حمل می‌کرد، ظاهراً به طور ناگهانی به چپ پیچید و با یک کامیون که در لاین مخالف در حال حرکت بود، برخورد کرد.

قربانیان - چهار خواهر و برادر و سه پسر عموی آنها - به سرعت به بیمارستان محلی منتقل شدند و چهار نفر از آنها در بدو ورود فوت کردند. سه نفر مجروح تحت درمان هستند.

تحقیقات اولیه پلیس نشان داد که سه چرخه هنگام وقوع تصادف از مدرسه ابتدایی به خانه می‌رفته است.

پلیس راننده کامیون را بازداشت کرده است.

سه چرخه یک وسیله نقلیه موتوری سه چرخ در فیلیپین است که اغلب برای حمل و نقل عمومی در مسافت های کوتاه استفاده می شود.