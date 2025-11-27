  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۴

جمع آوری ۶۲ نفر اتباع بیگانه و ۸ سلاح غیرمجاز در نیکشهر

نیکشهر - ۶۲ نفر اتباع بیگانه و ۸ سلاح غیر مجاز در پی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در نیکشهر جمع آوری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن وحدانی مقدم ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای طرح برخورد با مخلان نظم و امنیت طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی ۷ روز گذشته در سطح شهرستان نیکشهر به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر بیان کرد: در نتیجه اجرای این طرح ۶۲ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز، ۴۵ نفر معتاد متجاهر، ۷ نفر سارق و ۲ نفر خرده فروش مواد مخدر جمع آوری و همچنین ۲۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف توقیف و کشف ۸ قبضه سلاح غیرمجاز به همراه ۱۲۰ تیر جنگی و ۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر از دیگر دستاوردهای این طرح است.

