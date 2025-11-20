  1. استانها
جمع آوری بیش از ۱۰۰۰ تبعه بیگانه غیرمجاز و معتاد متجاهر در زاهدان

ز️اهدان - در نتیجه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در زاهدان، ۵۴۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۵۱۵ نفر معتاد متجاهر در این شهرستان جمع آوری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان طی یک هفته اخیر به اجرا در آمد.

️فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: مأموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۰۰ نفر سارق، ۵۱۵ نفر معتاد متجاهر، ۵۴۷ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۳۷ نفر خرده فروش موادمخدر شدند.

وی خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح مقدار ۱۱۳ کیلو و ۳۱۶ گرم انواع مواد مخدر و مقدار ۲ هزار و ۹۴۰ لیتر سوخت قاچاق و ۱۵ قبضه سلاح کشف و تعداد ۸۵ دستگاه خودرو و ۴۹ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف گردید.

