  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

سرهنگ نوری: ۲۶۶ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در هامون جمع آوری شدند

سرهنگ نوری: ۲۶۶ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در هامون جمع آوری شدند

هامون - فرمانده انتظامی هامون گفت: در نتیجه اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در شهرستان هامون در یک هفته گذشته ۲۶۶ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز جمع آوری شدند.

ب️ه گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم نوری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان هامون طی یک هفته اخیر به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان هامون افزود: مأموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۶ نفر سارق، ۱۲ نفر معتاد متجاهر، ۲۶۶ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز، یک نفر خرده فروش مواد مخدر و ۲۶ نفر متهم جرایم مختلف شدند.

وی ادامه داد: در طول اجرای این طرح مقدار ۲۶ کیلو و ۸۰۱ گرم انواع مواد مخدر و مقدار هزار و ۳۰۰ لیتر سوخت قاچاق و ۲ قبضه سلاح جنگی و ۷ قبضه سلاح شکاری و ۳ هزار و ۷۷۳ عدد قرص غیرمجاز و تعداد ۳۳ دستگاه خودرو و موتور سیکلت متخلف توقیف شد.

کد خبر 6666596

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها