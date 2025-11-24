سرهنگ نوری: ۲۶۶ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در هامون جمع آوری شدند

ب️ه گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم نوری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان هامون طی یک هفته اخیر به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان هامون افزود: مأموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۶ نفر سارق، ۱۲ نفر معتاد متجاهر، ۲۶۶ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز، یک نفر خرده فروش مواد مخدر و ۲۶ نفر متهم جرایم مختلف شدند.

وی ادامه داد: در طول اجرای این طرح مقدار ۲۶ کیلو و ۸۰۱ گرم انواع مواد مخدر و مقدار هزار و ۳۰۰ لیتر سوخت قاچاق و ۲ قبضه سلاح جنگی و ۷ قبضه سلاح شکاری و ۳ هزار و ۷۷۳ عدد قرص غیرمجاز و تعداد ۳۳ دستگاه خودرو و موتور سیکلت متخلف توقیف شد.

