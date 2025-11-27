تشدید تنش سیاسی بین روسیه و لهستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری تاس به نقل از وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو در واکنش به اقدام مشابه لهستان، تصمیم گرفته است کنسولگری لهستان در شهر «ایرکوتسک» را از ۳۰ دسامبر تعطیل کند.

این اقدام روسیه در حالی صورت گرفته است که وزیر خارجه لهستان چند روز گذشته با ادعایی مبنی بر عملیات روسیه در انفجار خط ریلی شرق لهستان، اعلام کرد که این کشور دستور تعطیلی آخرین کنسولگری باقی‌مانده روسیه را صادر کرده است.

مقام‌های لهستان ابتدا ادعا کردند که انفجار اخیر در خط راه‌آهنی که برای ارسال کمک به اوکراین استفاده می‌شد، «به‌احتمال زیاد» توسط سرویس‌های اطلاعاتی روسیه طراحی شده است و سپس «رادوسلاو سیکورسکی» وزیر امور خارجه لهستان عصر پنجشنبه علنا این اقدام را از جانب روسیه دانست و آن را «اقدام تروریستی» خواند.

لهستان در سال‌های اخیر ۲ کنسولگری دیگر روسیه، در کراکوف و پوزنان، را تعطیل کرده است. با این حال، سفارت در ورشو همچنان باز است.

وزارت امور خارجه روسیه هم اعلام کرد که در واکنش به این اقدام، حضور دیپلماتیک و کنسولی لهستان در روسیه را کاهش خواهیم داد.

روسیه قاطعانه دست داشتن در «حملات خرابکارانه» در اروپا را رد کرده اما سرویس‌های اطلاعاتی لهستان و دیگر کشورهای اروپایی ادعا می‌کنند که مسکو «کارزاری از آتش‌سوزی، انفجار و حملات زیرساختی را به منظور آزمایش دفاع اروپا و تضعیف حمایت از اوکراین آغاز کرده است.»