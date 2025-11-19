واکنش مسکو به تعطیلی آخرین کنسولگری روسیه در لهستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ریانووستی اعلام کرد: در پاسخ به تعطیلی آخرین کنسولگری روسیه در لهستان از خود واکنش نشان داده و در برابر آن سکوت نخواهیم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص اعلام کرد: در اقدامی متقابل، سطح دیپلماتیک و فعالیت کنسولی لهستان در روسیه را کاهش خواهیم داد.
این در حالیست که دونالد تاسک نخست وزیر لهستان دیروز سه شنبه در سخنانی ادعا کرد: اتباع اوکراینی که با سرویسهای اطلاعاتی روسیه همکاری میکردند، یک راهآهن در لهستان را منفجر کردند.
سخنگوی وزیر امنیت داخلی لهستان نیز ادعا کرده بود: همهچیز نشان میدهد حادثه ریلی شرقی لهستان با ابتکار سرویسهای مخفی روسیه صورت گرفته و هدف اصلی آن ایجاد اخلال در روند ارسال کمک به اوکراین بوده است!
