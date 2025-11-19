لهستان کنسولگری روسیه در گدانسک را تعطیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، لهستان با ادعای واکنش به بمب‌گذاری در یک خط آهن مهم در این کشور، کنسولگری روسیه در گدانسک را تعطیل می‌ کند.

رادوسلاو سیکورسکی (Radek Sikorski) وزیر امور خارجه لهستان در این خصوص اعلام کرد که مجوز این ماموریت دیپلماتیک را لغو کرده است.

رسانه‌های دولتی لهستان امروز چهارشنبه ادعا کردند که چندین نفر در ارتباط با بمب‌گذاری در یک خط آهن مهم این کشور بازداشت شده اند.

ورشو پیشتر نیز ادعا کرده بود انفجاری که در روزهای گذشته خط آهن مذکور تا مرز اوکراین را هدف قرار داده بود، با هدایت روسیه انجام شد؛ ادعایی که مسکو آن را قویا رد می کند.