سیل و رانش زمین در اندونزی ۲۹ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، یک مقام محلی روز پنجشنبه اعلام کرد که ۲۹ نفر پس از وقوع سیل و رانش زمین در چندین منطقه و شهر در سراسر استان سوماترای شمالی اندونزی کشته شده‌اند.

سری واهیونی پانکاسیلاواتی، رئیس بخش مدیریت اضطراری، تجهیزات و تدارکات در آژانس مدیریت و کاهش بلایای استان، گفت که در پی این بلایا، همچنین ۶۷ نفر زخمی و ۹ نفر دیگر مفقود شده‌اند.

او گفت: کل تلفات ۲۹ نفر و ۹ نفر مفقود است. این ارقام ممکن است افزایش یابد زیرا ارزیابی ریسک هنوز در حال انجام است."

این بلایا بیش از ۴۰۰ خانه، چندین پل و تأسیسات مختلف زیرساخت‌های عمومی را ویران کرد. به گفته او، بیش از ۷۰۰۰ نفر از ساکنان مجبور به ترک خانه‌های خود و پناه گرفتن شده‌اند.

وی افزود که در مناطق ماندیلینگ ناتال، تاپانولی جنوبی و تاپانولی شمالی وضعیت اضطراری اعلام شده است.