سیل و رانش زمین در اندونزی ۲۹ کشته برجای گذاشت

۲۹ نفر پس از وقوع سیل و رانش زمین در چندین منطقه و شهر در سراسر استان سوماترای شمالی اندونزی کشته شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، یک مقام محلی روز پنجشنبه اعلام کرد که ۲۹ نفر پس از وقوع سیل و رانش زمین در چندین منطقه و شهر در سراسر استان سوماترای شمالی اندونزی کشته شده‌اند.

سری واهیونی پانکاسیلاواتی، رئیس بخش مدیریت اضطراری، تجهیزات و تدارکات در آژانس مدیریت و کاهش بلایای استان، گفت که در پی این بلایا، همچنین ۶۷ نفر زخمی و ۹ نفر دیگر مفقود شده‌اند.

او گفت: کل تلفات ۲۹ نفر و ۹ نفر مفقود است. این ارقام ممکن است افزایش یابد زیرا ارزیابی ریسک هنوز در حال انجام است."

این بلایا بیش از ۴۰۰ خانه، چندین پل و تأسیسات مختلف زیرساخت‌های عمومی را ویران کرد. به گفته او، بیش از ۷۰۰۰ نفر از ساکنان مجبور به ترک خانه‌های خود و پناه گرفتن شده‌اند.

وی افزود که در مناطق ماندیلینگ ناتال، تاپانولی جنوبی و تاپانولی شمالی وضعیت اضطراری اعلام شده است.

