۱۹ کشته در پی سیل در اندونزی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، سیل ناشی از چند روز باران شدید، حداقل موجب کشته شدن ۱۹ نفر در جزیره بالی اندونزی و استان شرقی نوسا شد و ۱۰ نفر دیگر همچنان مفقود هستند.
گوستی آیو کتوت ویجایانتی، سخنگوی دفتر بالی آژانس ملی جستجو و نجات، گفت که سیل ناگهانی ۱۳ نفر را در این جزیره کشته و شش نفر را مفقود کرده است. همچنین در چندین منطقه سیل و رانش زمین گزارش شده است.
آژانس هواشناسی، اقلیمشناسی و ژئوفیزیک این کشور گزارش داد که بین سهشنبه و پنجشنبه در بخشهایی از بالی بارندگی تا ۱۵۰ میلیمتر ثبت شده است و هشدار داد که انتظار میرود باران شدید در طول هفته ادامه یابد.
در استان شرقی نوسا تنگارا، سیل به خانهها و زمینهای کشاورزی آسیب رساند و ساکنان را مجبور به تخلیه و رفتن به مناطق مرتفع کرد.
فصل بارندگی اندونزی معمولاً از نوامبر تا آوریل است، دورهای که مستعد سیل، رانش زمین و بیماریهای مرتبط است. با این حال، تغییرات اقلیمی فصل بارندگی را طولانیتر و بارندگیهای سیلآسا را در سالهای اخیر تشدید کرده و منجر به بلایای شدیدتری شده است.
