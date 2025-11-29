شمار قربانیان رانش زمین در اندونزی به ۲۴۸ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، آژانس مقابله با فجایع اندونزی طی گزارشی اعلام کرد که شمار قربانیان سیل و رانش زمین ناشی از بارش‌های شدید در جزیره سوماترا واقع در اندونزی به ۲۴۸ نفر افزایش یافت.

شرایط نامساعد جوی که اخیراً منجر به تلفات گسترده‌ای در اندونزی شده، همچنان تأثیرات خود را حفظ کرده است.

تیم‌های جستجو و نجات، اجساد بیشتری را کشف کرده و تعداد قربانیان سیل ناشی از بارش‌های شدید به ۲۴۸ نفر رسیده است.

بیش از ۵۰۰ نفر از مجروحان همچنان تحت درمان قرار دارند و با توجه به عدم دسترسی به مناطقی که به‌دلیل بسته بودن جاده‌ها امکان دسترسی به آن‌ها وجود ندارد، این نگرانی وجود دارد که آمار کشته شدگان افزایش یابد.

سازمان هواشناسی، اقلیم‌شناسی و ژئوفیزیک اندونزی هشدار داد که شرایط نامساعد جوی برای چند روز آینده ادامه خواهد داشت.