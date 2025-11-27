به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار مهدی زاده ظهر پنجشنبه با حضور در استان ایلام، از سه پروژه شاخص شامل تصفیه‌خانه فاضلاب بخش شباب، تصفیه‌خانه آب ملکشاهی و طرح ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ایلام بازدید کرد و از نزدیک روند پیشرفت عملیات اجرایی آن‌ها را بررسی کرد.

وی در حاشیه این بازدید گفت: ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ایلام آماده بهره‌برداری است و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، آب‌گیری آزمایشی آن پایان آذرماه آغاز می‌شود. همچنین تصفیه‌خانه فاضلاب شهر شباب و تصفیه‌خانه آب ملکشاهی نیز هم‌زمان با این پروژه در اسفندماه افتتاح خواهند شد.

وی افزود: استان ایلام با توجه به توسعه صنایع نفت و گاز، ظرفیت ارزشمندی برای استفاده از پساب در بخش صنعت دارد و بهره‌برداری از این پروژه‌ها می‌تواند نقش مهمی در تأمین آب صنایع ایفا کند. امیدواریم این طرح‌ها با حضور مسئولان ملی در پایان اسفندماه به صورت رسمی افتتاح شوند.

در ادامه این بازدید، محمد محمدی مدیرعامل آبفای استان ایلام نیز گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌های در حال اجرا در حوزه آب و فاضلاب ارائه کرد.