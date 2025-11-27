  1. استانها
  2. کردستان
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای سنندج به مناسبت هفته بسیج

سنندج- همزمان با هفته بسیج، مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای بهشت محمدی سنندج با حضور مسئولان استانی و جمعی از مردم شهیدپرور این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای گرامیداشت هفته بسیج، گلزار شهدای بهشت محمدی سنندج ظهر پنجشنبه شاهد برگزاری مراسم غبارروبی و عطرافشانی بود.

این مراسم با حضور معاونان استاندار کردستان، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، فرماندهان نظامی و انتظامی، به همراه جمعی از مردم شهیدپرور سنندج برگزار شد.

حاضران در این مراسم ضمن غبارروبی مزار شهدای دفاع مقدس، با قرائت فاتحه و نثار گل به مقام شامخ شهدای گلزار بهشت محمدی ادای احترام کردند و یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.

این مراسم، نمادی از ارادت و وفاداری مردم سنندج به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای والامقام است که همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

کد خبر 6670153

