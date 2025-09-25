مزار شهدای سنندج عطر افشانی و گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه، بهشت محمدی سنندج بار دیگر شاهد حضور عاشقانه مردمی بود که آمده بودند تا با گل و گلاب و ذکر صلوات، بر مزار شهدای گلگونکفن این دیار ادای احترام کنند.
مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس، صحنهای از وحدت، همدلی و پاسداشت رشادتهای مردانی بود که جان خود را فدای امنیت و سربلندی ایران اسلامی کردند.
امام جمعه سنندج در این مراسم طی سخنانی با اشاره به نقش بیبدیل خانوادههای شهدا در پایداری انقلاب اسلامی اظهار داشت: کسانی که فرزندان خود را زمانی از زیر قرآن رد کردند و به جبهههای نبرد حق علیه باطل فرستادند، امروز شایسته اکرام و احتراماند و آنها با ایمان، ایثار و باور عمیق، عزیزترینهایشان را فدای راه خدا کردند.
شهدا با نثار جان خود از دین دفاع کردند
ماموستا فایل رستمی افزود: شهدا با نثار جان خود از دین، ملت و تمامیت ارضی این سرزمین دفاع کردند و امروز باید قدردان شهدایی باشیم که در راه آب و خاک و عزت ایران جان دادند و با خون خود، درخت انقلاب را آبیاری کردند.
امام جمعه سنندج همچنین به دستاوردهای معنوی هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در دوران جنگ تحمیلی، جوانان این کشور با توکل به خداوند، اتحاد ملی و ایمان قلبی، در برابر دشمنان ایستادند و اقتدار ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند. این ایستادگی و مقاومت، الگویی برای همه دورانهاست.
وی با اشاره به مقاومت اخیر مردم در برابر تجاوزات دشمنان در جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: همانگونه که در دوران دفاع مقدس ملت ایران با شجاعت ایستاد، در جنگ ۱۲ روزه رژیم اسرائیل نیز شاهد آن بودیم که مردم ما در برابر رژیم صهیونیستی سرافرازانه مقاومت کردند.
ملت ایران در کنار ملتهای مظلوم در برابر ظلم ایستاده است
وی اضافه کرد: ملت ایران همچنین در کنار ملتهای مظلوم منطقه، در برابر ظلم و تجاوز ایستاده و خواهد ایستاد.
ماموستا رستمی، بر لزوم خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد و گفت: ما مدیون خون پاک شهدا هستیم و مسئولان وظیفه دارند با روحیه جهادی، خالصانه و صادقانه در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.
امام جمعه سنندج اضافه کرد: امروز باید قدردان ملت وفاداری باشیم که در دفاع مقدس و در همه برهههای حساس، در کنار انقلاب ایستادهاند.
در حاشیه این مراسم معنوی، مزار شهدا با گلاب شستوشو داده شد و شرکتکنندگان با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای والا مقام را گرامی داشتند.
این مراسم با حضور مسئولان استانی از جمله معاون سیاسی استاندار کردستان، برخی از مدیران کل دستگاههای اجرایی، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و همچنین خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد و جلوهای از همبستگی مردمی با آرمانهای شهدا و امام شهیدان را به نمایش گذاشت.
غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا در آغاز هفته دفاع مقدس، تنها یک آئین نمادین نیست؛ بلکه یادآور آن است که خون شهیدان، چراغ راه ملت ایران است و این راه با وحدت، ایمان و خدمت صادقانه ادامه خواهد یافت.
نظر شما