سویه جدید آنفلوانزا «واکسن گریز» است؛ پیک شیوع ۳ تا ۶ هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره شیوع بیماری آنفلوانزا، اظهار داشت: این سویه جدید که الان شیوع پیدا کرده ناشی از یک نوع آنفلوانزا جهشیافته است که از آمریکای مرکزی، شمالی و قسمتهایی از اروپا بوده و الان شایع شده است.
وی عنوان کرد: تقریباً واکسنهایی که در سطح دنیا تزریق شده در مقابل این سویه جهشیافته و ویروس کارایی ندارد و در حقیقت یک نوع جهش «واکسن گریز» است.
معاون وزیر بهداشت در ادامه سخنان با بیان اینکه این موضوع باعث شده که مقداری بیماری متفاوت باشد و افرادی که واکسن را تزریق کردهاند هم مبتلا شوند، گفت: بیشتر هم کودکان و بچهها درگیر این بیماری میشوند.
رئیسی تأکید کرد: اما خبر خوبی که هست این بوده این بیماری و ویروس درمانپذیر هست، اما همانطور که همیشه هم گفته شده در ارتباط با بیماری تنفسی و ویروسی مهمترین کار پیشگیری است، خواهشی که از همه هموطنان عزیز دارم و بهخصوص بچهها، چون بیشترین شیوه در بین آنها هست، اگر علائم سرماخوردگی یا آنفلوانزا دارند در خانه نگهداری شوند، آنها را به مدرسه نفرستند، چون یک نفر که آنفلوانزا دارد میتواند کل کلاس را مبتلا کند و حتی منجر به تعطیلی مدرسه شود.
وی، افزود: از طرف دیگر آلودگی هوا میتواند این بیماری تنفسی را تشدید کند، در این راستا مانند همان آموزشهایی که در دوره کرونا میدادیم که از حضور در جمع خودداری شود، ازدستدادن و روبوسیکردن پرهیز شود، از ماسک استفاده شود و کسانی که مبتلا به این بیماری هستند در خانه بمانند که دوره بیماریشان تمام شود، بعد در جمع حضور پیدا کنند.
معاون وزیر بهداشت، تصریح کرد: پیشبینی که ما دررابطهبا این بیماری ویروسی داریم، احتمالاً بین سه تا شش هفته آینده پیک بیشتری از این بیماری خواهیم داشت، بنابراین باید از همینالان هشدار دهیم که مردم و بهویژه از کودکان مراقبت بیشتری کنند.
رئیسی، افزود: حتماً نیاز هست که تا یک ماه آینده مراقبتهای بیشتری دراینرابطه انجام شود و دستورات بهداشتی را مردم عزیز جدی بگیرند.
نظر شما