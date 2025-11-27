به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری امروز پنج‌شنبه در حاشیه شورای اداری دورود و ازنا در سخنانی با اشاره به طرح مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان لرستان در جلسه شب گذشته شورای برنامه‌ریزی از سوی مسئولان استانی، اظهار داشت: قول‌های خوبی از سوی مسئولان وزارت بهداشت در این جلسه داده شد، هدف ما از این سفرها این بوده که مردم بعد از چند ماه نتیجه آنها را ببینند و امیدوار شوند.

وی عنوان کرد: البته ما نقاط مثبت زیادی را هم داریم، این را نباید فراموش کنیم، در نظام جمهوری اسلامی خیلی کارها انجام شده، نباید تنها به کمبودها توجه کرد، قبل از پیروزی انقلاب عمده پزشکان ما خارجی بودند و بیماران برای درمان به خارج از کشور می‌رفتند، الان حتی ایرانی‌هایی که خارج از کشور هستند برای خیلی از عمل‌های فوق‌تخصصی خود به ایران می‌آیند، جامعه پزشکی ایران از تبحر و تخصص بالایی برخوردار هستند، امیدواریم در لرستان اتفاقات خوبی در استان صورت گیرد.