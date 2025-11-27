به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد ابراهیمی عصر پنجشنبه در آئین افتتاح سراسری پروژههای بسیج سازندگی با اشاره به تنوع خدمت و رفع محرومیت در حوزههای مسکن، راه، آب شرب و اشتغالزایی اظهار کرد: به مناسبت هفته بسیج ۶۴ واحد مسکن با اعتبار ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ساخته و تحویل داده شد.
مسئول بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه توجه به زیرساختهای روستایی از اولویتهای بسیج سازندگی است، افزود: آسفالت راههای روستایی به مساحت ۳۸۰ هزار متر مربع با اعتبار ۳۰۴ میلیون تومان اجرا شد.
وی تصریح کرد: در حوزه آب شرب روستایی نیز لولهگذاری به طول ۱۹۰ کیلومتر شامل احداث ۷ باب مخزن، ۱۱ حلقه چاه و ۱۴ ایستگاه پمپاژ با اعتباری معادل ۱۴۷ میلیارد تومان انجام شده است.
سرهنگ ابراهیمی با اشاره به اهمیت اشتغالزایی جوانان گفت: تسهیلات اشتغالزایی به ارزش ۲۴۳ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان واحدهای تولیدی ارائه شده است.
وی مجموع اعتبار پروژههای افتتاحشده در هفته بسیج را ۷۳۲ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بخشی از این طرحها در دهه مقاومت نیز به بهرهبرداری خواهد رسید.
