افتتاح پروژه‌های بسیج سازندگی با اعتبار ۷۳۲ میلیارد تومان در گیلان

رشت- مسئول بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان گفت: مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی با اعتباری بیش از ۷۳۲ میلیارد تومان به منظور خدمت رسانی به مردم به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد ابراهیمی عصر پنجشنبه در آئین افتتاح سراسری پروژه‌های بسیج سازندگی با اشاره به تنوع خدمت و رفع محرومیت در حوزه‌های مسکن، راه، آب شرب و اشتغال‌زایی اظهار کرد: به مناسبت هفته بسیج ۶۴ واحد مسکن با اعتبار ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ساخته و تحویل داده شد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه توجه به زیرساخت‌های روستایی از اولویت‌های بسیج سازندگی است، افزود: آسفالت راه‌های روستایی به مساحت ۳۸۰ هزار متر مربع با اعتبار ۳۰۴ میلیون تومان اجرا شد.

وی تصریح کرد: در حوزه آب شرب روستایی نیز لوله‌گذاری به طول ۱۹۰ کیلومتر شامل احداث ۷ باب مخزن، ۱۱ حلقه چاه و ۱۴ ایستگاه پمپاژ با اعتباری معادل ۱۴۷ میلیارد تومان انجام شده است.

سرهنگ ابراهیمی با اشاره به اهمیت اشتغالزایی جوانان گفت: تسهیلات اشتغال‌زایی به ارزش ۲۴۳ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان واحدهای تولیدی ارائه شده است.

وی مجموع اعتبار پروژه‌های افتتاح‌شده در هفته بسیج را ۷۳۲ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بخشی از این طرح‌ها در دهه مقاومت نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

