به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد ابراهیمی عصر پنجشنبه در آئین افتتاح سراسری پروژه‌های بسیج سازندگی با اشاره به تنوع خدمت و رفع محرومیت در حوزه‌های مسکن، راه، آب شرب و اشتغال‌زایی اظهار کرد: به مناسبت هفته بسیج ۶۴ واحد مسکن با اعتبار ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ساخته و تحویل داده شد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه توجه به زیرساخت‌های روستایی از اولویت‌های بسیج سازندگی است، افزود: آسفالت راه‌های روستایی به مساحت ۳۸۰ هزار متر مربع با اعتبار ۳۰۴ میلیون تومان اجرا شد.

وی تصریح کرد: در حوزه آب شرب روستایی نیز لوله‌گذاری به طول ۱۹۰ کیلومتر شامل احداث ۷ باب مخزن، ۱۱ حلقه چاه و ۱۴ ایستگاه پمپاژ با اعتباری معادل ۱۴۷ میلیارد تومان انجام شده است.

سرهنگ ابراهیمی با اشاره به اهمیت اشتغالزایی جوانان گفت: تسهیلات اشتغال‌زایی به ارزش ۲۴۳ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان واحدهای تولیدی ارائه شده است.

وی مجموع اعتبار پروژه‌های افتتاح‌شده در هفته بسیج را ۷۳۲ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بخشی از این طرح‌ها در دهه مقاومت نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.