۹۵۸ میلیارد ریال پروژه ورزشی، فرهنگی و عمرانی در گیلان به ثمر نشست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پورحیدری صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی و توسعه زیرساخت‌های عمومی در استان گیلان اظهار کرد: مجموعه‌ای از پروژه‌های ورزشی، فرهنگی و عمرانی با محوریت خدمت‌رسانی به مردم و ارتقای امکانات عمومی، همزمان با دهه مقاومت و با حضور مسئولان استانی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های ورزشی یکی از اولویت‌های سپاه قدس گیلان است، افزود: در این راستا، سه سوله ورزشی در شهرهای رشت، رضوانشهر و رودسر با اعتباری بالغ بر ۱۷۴ میلیارد ریال احداث شده است که امکان استفاده جوانان و نوجوانان از فضاهای استاندارد ورزشی را در تمام فصول سال فراهم می‌کند.

دبیر قرارگاه زیرساخت سپاه قدس گیلان ادامه داد: همچنین چهار زمین چمن مصنوعی در شهرهای ماسال، شاندرمن، بندر انزلی و لاهیجان با هزینه‌ای بیش از ۱۰۹ میلیارد ریال احداث و آماده بهره‌برداری شده است که نقش مهمی در توسعه ورزش‌های همگانی و قهرمانی خواهد داشت.

پورحیدری با اشاره به ایجاد فضاهای تخصصی ورزشی تصریح کرد: دو سالن تیراندازی نیز با اعتباری حدود ۱۵ میلیارد ریال در استان احداث شده است که زمینه شناسایی و پرورش استعدادها در این رشته را فراهم می‌سازد.

وی به بازسازی و تجهیز مراکز بسیج اشاره کرد و گفت: در راستای ارتقای فضاهای فرهنگی و خدماتی، عملیات بازسازی و تعمیر ۱۷۸ پایگاه بسیج، ۷۲ حوزه بسیج و ۲ کانون بسیج با اعتباری بیش از ۲۵۷ میلیارد ریال انجام شده که در مجموع ۲۵۲ مرکز بسیج در سطح استان را شامل می‌شود.

دبیر قرارگاه زیرساخت سپاه قدس گیلان با تأکید بر همزمانی افتتاح این پروژه‌ها با دهه مقاومت بیان کرد: این طرح‌ها به‌صورت نمادین و با حضور مسئولان ارشد استانی افتتاح خواهد شد و نشان‌دهنده عزم جهادی برای پیوند مقاومت و سازندگی در استان گیلان است.

پورحیدری در پایان از اجرای دو طرح سالم‌سازی سواحل و یک مجموعه ورزش‌های ساحلی در بندر انزلی خبر داد و افزود: مجموع این پروژه‌ها با اعتباری بیش از ۹۵۸ میلیارد ریال، گامی مؤثر در جهت توسعه امکانات ورزشی، فرهنگی و رفاهی و ارتقای کیفیت زندگی مردم استان گیلان به شمار می‌رود.