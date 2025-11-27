به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی عصر پنجشنبه در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تسلیت شهادت حضرت زهرا (س)، از شش محور اصلی دادگستری استان در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: صیانت از حقوق عامه، مبارزه با مفاسد، توجه به سلامت دستگاه قضائی، رفع اطاله دادرسی، کاهش شعب نامتعارف و اتقان آرا از محورهای اصلی دادگستری استان است.

وی افزود: در ۸ ماهه سال ۱۴۰۴، نسبت به مدت مشابه سال قبل، تشکیل پرونده‌های مفاسد استان با رشد ۱۰ درصدی مواجه بوده است.

حجت‌الاسلام حسینی در ادامه تأکید کرد: در دادگستری استان، همواره به سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها توجه ویژه‌ای شده است.

وی به آمار مثبت در کاهش نقض آرای قضات استان اشاره کرده و گفت: در دیوان عالی کشور و معاونت قضائی قوه قضائیه، دادگستری استان کردستان با کمترین میزان نقض آرا مواجه است.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری استان

رئیس کل دادگستری استان کردستان به کاهش شعب نامتعارف در دادگستری استان اشاره کرد و افزود: در زمان آغاز مسئولیت من، ۷۰ درصد از شعب قضائی نامتعارف بودند، اما امروز، با تلاش‌های شبانه‌روزی قضات و کارکنان، حتی با احتساب دادگاه‌های صلح، تنها ۲۵ درصد از شعب استان نامتعارف است.

در پایان این مراسم، از قضات برتر استان کردستان با اهدای لوح تقدیر به پاس زحمات و خدمات ارزنده آنها تجلیل شد. این مراسم با حضور جمعی از مقامات قضائی استان و قضات در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری برگزار شد.