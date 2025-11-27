به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدنظام موسوی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از رشد قابل توجه شاخص‌های انتظامی و امنیتی شهرقدس در آبان‌ماه سال جاری خبر داد.

موسوی در ادامه با اشاره به اجرای مستمر طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی اظهار داشت: با اجرای این طرح‌ها به محوریت پلیس امنیت عمومی و مشارکت سایر رده‌های انتظامی، دستگیری اراذل و اوباش ۳۰۰ درصد افزایش و وقوع جرم نسبت به ماه قبل ۷ درصد کاهش یافته است.

وی همچنین از افزایش ۲۰۳ درصدی جمع‌آوری و ساماندهی اتباع غیرمجاز در آبان‌ماه خبر داد و افزود: این اقدام، به گفته شهروندان، تأثیر محسوسی در بهبود وضعیت کسب‌وکار و ایجاد نظم شهری به همراه داشته است.

فرمانده انتظامی شهرقدس در ادامه با اشاره به اجرای «طرح آرامش» عنوان کرد: در این مدت دستگیری خرده‌فروشان مواد مخدر ۱۸۰ درصد رشد داشته و با تلاش پلیس مبارزه با مواد مخدر، ۳ قاچاقچی مواد مخدر نیز دستگیر و یک باند فعال در این حوزه منهدم شده است.

موسوی از افزایش ۵۷ درصدی اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و ۵۳ درصدی طرح سالم‌سازی پارک‌ها و تفرجگاه‌ها در راستای پاسخ به مطالبات مردمی خبر داد و گفت: در حوزه راهور نیز تصادفات جرحی ۷ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به ثبت ۵ هزار و ۲۰۱ تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در آبان‌ماه خاطرنشان کرد: پلیس تلاش دارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن به درخواست‌های مردمی رسیدگی کرده و سطح امنیت و آرامش شهروندان را ارتقا دهد.