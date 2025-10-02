افزایش ۱۷۴ درصدی کشفیات موادمخدر؛ تحولی جدی در مقابله با قاچاقچیان قدس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدنظام موسوی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، وقوع جرائم در شهرقدس ۲۷ درصد کاهش و میزان کشف جرائم ۸ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در این مدت ۱۳۲ مرحله طرح ارتقای امنیت اجتماعی و سالم‌سازی پارک‌ها و تفرجگاه‌ها در سطح شهرقدس اجرا شده و در حوزه برخورد با اراذل و اوباش نیز دستگیری‌ها با افزایش ۱۹ درصدی همراه بوده است. همچنین بیش از یک‌هزار و ۸۴۹ مورد بازدید از واحدهای صنفی صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی شهرقدس با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر، بیان کرد: با تلاش مأموران، کشف انواع مواد مخدر با رشد ۱۷۴ درصدی همراه بوده است. در حوزه پلیس فتا نیز شاهد افزایش ۳۵ درصدی دستگیری کلاهبرداران و مجرمان سایبری بوده‌ایم.

موسوی ادامه داد: در حوزه مقابله با قاچاق کالا، کشفیات با رشد ۲۸ درصدی همراه بوده و در بخش پلیس راهور نیز کاهش ۲۶ درصدی تصادفات خسارتی و کاهش ۲۵ درصدی تصادفات منجر به فوت به ثبت رسیده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۳۴ هزار و ۷۳۶ تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ شهرقدس ثبت و رسیدگی شده است.