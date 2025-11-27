فرماندار دیلم: نشاط اجتماعی دختران نوجوان و جوان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر پنجشنبه در نخستین نشست کارگروه دختران نوجوان و جوان با بیان اینکه دختران نقشآفرینان آینده جامعه هستند، بر ضرورت برنامهریزی برای شکوفایی استعدادها و ارتقای نشاط اجتماعی آنان تأکید کرد.
وی با اشاره به رویکرد حمایتمحور دولت چهاردهم نسبت به بانوان و دختران جوان گفت: جمعیت قابلتوجهی از جامعه را دختران تشکیل میدهند و دولت تقویت جایگاه آنان در سطوح مختلف اجتماعی را دنبال میکند.
فرماندار دیلم، ایجاد فضاهای شاد و پویای اجتماعی را از اولویتهای شهرداری و اداره ورزش و جوانان دانست و افزود: برنامههای ورزشی و تفریحی باید بهگونهای طراحی شود که موجب افزایش مشارکت اجتماعی دختران شود.
کاظمی همچنین خواستار اجرای طرح غربالگری آموزشی و روانی دختران دانشآموز با همکاری آموزش و پرورش، شبکه بهداشت، بهزیستی و کمیته امداد شد.
وی برگزاری دورههای آموزشی خانوادهمحور، سواد رسانهای و مهارتهای زندگی برای دانشآموزان و والدین را ضروری دانست و از دستگاههای مرتبط خواست این برنامهها را بهصورت مستمر اجرا کنند.
فرماندار دیلم با تأکید بر اهمیت هدایت تحصیلی، اجرای طرح استعدادیابی دانشآموزان دختر با محوریت آموزش و پرورش را ضروری دانست.
کاظمی از دستگاههای اجرایی خواست دختران فعال در حوزههای علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی را شناسایی و فهرست آنان را به فرمانداری ارسال کنند.
فرماندار دیلم در پایان بر استمرار نشستهای کارگروه و پیگیری مصوبات آن تأکید کرد.
