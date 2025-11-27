به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری عصر پنجشنبه در دیدار رئیس دادگستری بخش شبانکاره بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع و برخورد شایسته با مردم در دستگاه قضائی تأکید کرد.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دستگاه قضا ملجأ و پناهگاه مردم است، گفت: ورود دستگاه قضائی و رؤسای دادگستری‌ها به عرصه حقوق عامه و پیگیری مطالبات شهروندان اقدامی مهم و امیدآفرین است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین با اشاره به طرح‌های خیّرساز در مناطق محروم، خواستار تعیین‌تکلیف و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این پروژه‌ها شد.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری تسریع در راه‌اندازی پروژه‌های بهداشتی و درمانی را یک ضرورت خواند و خاطر نشان کرد: از مسئولان استان انتظار می‌رود نسبت به تعیین تکلیف و بهره‌برداری از مرکز درمانی خیرساز بویری بخش شبانکاره اقدام کنند تا موجب دلگرمی دیگر خیرین حوزه سلامت شود.